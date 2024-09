Werkstattausrüster ATH erweitert Portfolio

Die ATH-Heinl GmbH & Co. KG hat ihren Kunden ihre neue, ab diesem Monat gültige Preisliste zukommen lassen. Sie enthält nach Angaben des Werkstattausrüsters, der seinen Sitz im gut 50 Kilometer westlich von Nürnberg gelegenen Illschwang hat, zwar keine Preiserhöhungen, dafür aber das eine oder andere neue Produkt. In diesem Zusammenhang verweist das Unternehmen etwa auf die Lkw-Reifenmontiermaschine des Typs „ATH 7260“, die „mit innovativen Features wie drei Geschwindigkeiten und einer kabellosen Steuerung“ ausgestattet und neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Bedienerfreundlichkeit setzen soll. Diese präsentiert der Anbieter bei der Messe Automechanika dieser Tage in Frankfurt genauso wie zwei neue Varianten seiner Nfz-Radgreiferanlage „RH WB“: Diejenige mit dem Namenszusatz „Fork“ ist dabei speziell für die Aufnahme mit Gabelstaplern konzipiert, während die andere als „Trac“-Ausführung für den Einsatz mit Traktoren ausgelegt ist. Zusätzlich hat ATH eigenen Worten sein Angebot noch im Bereich Grubenheber und durch weiteres Equipment ergänzt, das Werkstätten für die Herausforderungen von morgen rüsten bzw. ihnen Möglichkeit bieten soll, ihre Servicequalität weiter zu optimieren und ihre Betriebsabläufe noch effizienter zu gestalten.