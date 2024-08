Omni United geht mit neuen Reifen an den Start – Launch-Event in Südafrika

Auf einer Händlertagung in Südafrika hat Omni United gleich mehrere neue Radar-Reifen präsentiert; Reifen der Marke werden hierzulande durch Best4Tires vertrieben, wozu auch die neu vorgestellten Reifen gehören bzw. gehören werden. Zu den Produktneuheiten gehört etwa der Radar Renegade A/T Sport, ein All-Terrain-Offroadreifen, der in 14 Größen auf den Markt kommen und auf abseits und befestigter Straßen gleichermaßen eine gute Figur machen soll. Darüber hinaus habe Omni United erstmals eigene Runflat-Reifen eingeführt (Dimax Sport und Dimax Sprint), die – als „Project Safe Drive“ – in Südafrika zu Preisen eingeführt werden, die denen konventioneller Reifen entsprechen und damit „Sicherheit für alle erschwinglich machen“ sollen. Ebenfalls vorgestellt wurde die Studie Renegade Ultra, ein „kugelsicherer Reifen“. Während die Dimax-Reifen noch vor dem Ende des Jahres auf den Markt kommen sollen, hieß es dazu von Omni United beim Händlerevent, soll der Renegade Ultra gleich im ersten Quartal des neuen Jahres folgen, und zwar auch in Europa.