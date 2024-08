Kumho zeigt neuentwickelte „Highlights“ auf IAA Transportation

Erst kürzlich hat Kumho Tire Europe den Wiedereinstieg bei Lkw-Reifen vollzogen, nun will der Hersteller sein Produkt- und Dienstleistungsangebot auch auf der kommenden IAA Transportation präsentieren. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, wolle Kumho in Hannover, wo die Messe vom 17. bis 22. September stattfindet (am 16. September ist Pressetag), „seine neuesten Lkw- und Busreifen“ zeigen und Messebesuchern außerdem die Möglichkeit zu persönlichen Beratungsgesprächen mit den Kumho-Fachleuten aus den Bereichen Sales und Technik bieten.

