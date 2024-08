Neuer Produktkatalog 2024/2025 von TYSYS und einiges mehr erschienen

Rechtzeitig zur Saisonvorbereitung stellt TYSYS seinen neuen digitalen Produktkatalog 2024/2025 unter www.tysys.de/katalog/ vor. Der Experte für Reifen, Felgen und Kompletträder, der als Teil der 4Fleet Group zu Goodyear Germany gehört, biete seinen Kunden aus Autohaus, Kfz-Werkstatt, Flottenmanagement und Reifenfachhandel damit weiterhin „eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Felgen und Reifen“. Der 52-seitige Katalog für die Herbst- und Wintersaison ist seit Kurzem online und umfasst Produktportfolios von mehr als 15 Felgenherstellern angefangen bei 2DRV bis hin zu Rial. Zusätzlich zu den Rädern zeige der Image- und Technikteil „die langjährige Branchenerfahrung und das technische Know-how von TYSYS und sorgt für wertvolle Einblicke in die neuesten Trends und Technologien der Branche“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

