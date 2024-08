Axxion-Y1-Rad wieder in limitierter Stückzahl lieferbar

Ab Ende August ist das Axxion-Y1-Rad wieder in limitierter Stückzahl verfügbar. Erhältlich ist es in den Farben Silber und Schwarz und in den Zollgrößen 20 und 21 mit Lochkreis 5/112 sowie diversen Einpresstiefen. Das Rad ist kompatibel mit allen aktuellen Mercedes-Modellen von E-Klasse bis S-Klasse, insbesondere für den CL 216 und CLS. Auch Audi-Fahrer kommen auf ihre Kosten – ab A5 aufwärts, sowie für VW-Fans mit Modellen wie New Beetle, Arteon, Passat, Phaeton, T-Roc und Tiguan. Sogar aktuelle BMW 3er, 5er, 6er GT sowie X1 bis X5 können mit diesem Rad gefahren werden.