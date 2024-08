Pirelli-Kalender: Ein Blick hinter die Kulissen

Der Pirelli-Kalender 2025 wurde von Ethan James Green fotografiert. Der in New York ansässige Künstler arbeitete auch für die Voque, Prada und Tom Ford. Für den „Cal“ hat er elf weibliche und männliche Modelle im Miami, Historic Virginia Key Beach Park vor der Linse gehabt. Zu ihnen gehören die Schauspielerin Simone Ashley und die Schauspieler Jon Boyega und Vincent Cassel. Aber auch die italienische Sängerin und Songwriterin Elodie Di Patrizi und Model und Drag-Performerin Connie Fleming sind mit dabei. Ebenfalls vor der Linse hat der Fotograf die amerikanische Künstlerin und Fotografin Martine Gutierrez und die Südkoreanerin Hoyeon. Sie wurde als Model begannt und erlangte später als Schauspielerin zahlreichen Auszeichnungen. Padma Lakshmi ist eine indisch-amerikanische Autorin, Schauspielerin und TV-Moderatorin und Hunter Schafer ebenfalls Schauspielerin und Aktivistin wurden ebenfalls von Ethan James in Szene gesetzt genauso wie Jenny Shimizu, die als Supermodel auch etwa für Calvin Klein arbeitete, und die britische Schauspielerin Jodie Turner-Smith. Und auch Selbstportraits des Künstlers werden in dem Kalender zu sehen sein.