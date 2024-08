Shandong Linglong nimmt zweite Ausbaustufe seines Serbien-Werkes in Angriff

Nachdem Shandong Linglong vor zwei Jahren seine neue Reifenfabrik in Serbien und damit die erste auf europäischem Boden in Betrieb nehmen konnte, steht jetzt die nächste Entwicklungsstufe an. Berichten zufolge will der chinesische Hersteller Kapazitäten zur Herstellung von weiteren 800.000 Lkw-, 150.000 Landwirtschafts- und 50.000 OTR-Reifen in Zrenjanin einrichten und außerdem eine Runderneuerungsfabrik etablieren, in der jährlich bis zu 100.000 Lkw-Reifen ein zweites Leben erhalten können. Die vorbereitenden Arbeiten sollen zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, sodass dann ab 2025 die Bauarbeiten für die zweite Ausbaustufe des Werkes beginnen können; das Erweiterungsprojekt soll bis Ende 2030 abgeschlossen sein. Die Ausbaustufe umfasse ein Investitionsvolumen von 645 Millionen Dollar (591 Millionen Euro), heißt es dort weiter. Unter der ersten Ausbaustufe, die zum Ende dieses Jahres unter Volllast arbeiten soll, kann Linglong jährlich bereits bis zu zwölf Millionen Pkw-, 1,6 Millionen Lkw- und Bus- sowie 20.000 OTR-Reifen fertigen.