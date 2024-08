Titan Internationals Margen verharren auf hohem Niveau

Titan International konnte zwar im ersten Halbjahr des neuen Geschäftsjahres Umsätze, Erträge und damit auch die Margen nicht halten. Dennoch betonten Paul G. Reitz, President und CEO, sowie CFO David Martin bei der Vorlage der aktuellen Geschäftskennzahlen, man sei wirtschaftlich und strukturell „bestens vorbereitet“ auf den Moment, an dem man die „zyklische Talsohle für unsere Branchen“ durchschritten haben werde. Bis dahin gelte es, die aktuelle Situation auszuwettern und sich vorzubereiten darauf, Umsätze zu steigern und Profitabilität zu beschleunigen, „sobald sich die Bedingungen verbessern, was sie letztendlich tun werden“. Dennoch konnte der US-amerikanische Hersteller all seine Margen im deutlich zweistelligen Bereich halten, die der Sparte Consumer sogar bei 17,8 Prozent. Dort ergab sich auch ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 180 Prozent. Der Grund: Neben den ATV-/UTV-Reifen der Marken Titan und Goodyear, die der Hersteller herstellt und vermarktet, hat Titan International Anfang dieses Jahres die Carlstar Group übernommen, ein weltweit tätiger Hersteller und Vertreiber von Spezialreifen und -rädern, dessen Zahlen nun ebenfalls Teil des Titan-International-Berichts sind.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.