Kraiburg Austria richtet Trauerfeier für Holger Düx aus

Der unerwartete Tod ihres Kollegen Holger Düx hat Mitarbeiter bei Kraiburg Austria – wie in die Branche insgesamt – tief betroffen und erschüttert. Mehr als 20 Jahre im Dienste des Unternehmens habe er durch seine Persönlichkeit, Fachkompetenz und sein Engagement maßgeblich zum Erfolg des oberösterreichischen Anbieters von Runderneuerungsmaterialien beigetragen, werden seine Leistungen in einem Nachruf gewürdigt. In Gedenken an ihn gestaltet das Unternehmen am heutigen Abend um 18:30 Uhr eine Trauerfeier in der Pfarrkirche Handenberg, bei der auch ein Kondolenzbuch ausliegen wird, das anschließend seiner Familie übergeben werden soll.