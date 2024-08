ContiTech bringt erstes eigenes Tiny House auf den Markt

ContiTech bietet seit 2018 auch für die Branche Wohnen und Leben unterschiedliche Oberflächenmaterialien für den Außen- und Innenbereich sowie für Möbel und Polstergarnituren an. Nun hat der Continental-Unternehmensbereich angesichts seiner entsprechenden Materialkompetenz ein erstes sogenanntes Tiny House auf den Markt gebracht. Mit dem ContiHome genannten und 30 Quadratmeter großen Fertighaus richtet sich ContiTech in erster Linie an Ferienparks und Campingplätze, „die ihren Kunden einen höheren Komfort als beim herkömmlichen Camping ermöglichen“ wollen. Die mobile Unterkunft ist mit und ohne Anhänger erhältlich „und punktet mit nachhaltigen und funktionalen Oberflächenmaterialien. Sie bietet neben Bad und Küche bis zu vier Schlafplätze“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus Hannover. Das erste Tiny House steht in Norddeutschland am Belauer See zwischen Kiel und Lübeck auf dem George-Glamp-Campingplatz; Übernachtungen sind ab sofort über Onlineportale bzw. direkt über die Campingplatzbetreiber buchbar. Ein zweites kompaktes Fertighaus will Continental ab Herbst in der Nähe von Amsterdam für Reservierungen anbieten.