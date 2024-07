Nokian Tyres mit Halbjahreszahlen zufrieden – Größere Verfügbarkeit

Nokian Tyres blickt auf ein Halbjahr mit gegensätzlichen Entwicklungen zurück. Wie der finnische Reifenhersteller berichtet, entwickelte sich vor allem das Pkw-Reifengeschäft überaus positiv, wofür eine größere Verfügbarkeit von Reifen und folglich größere Absätze verantwortlich seien, und zwar hauptsächlich in Mitteleuropa; nach seinem Rückzug aus Russland muss Nokian Tyres bei der Herstellung von Pkw-Reifen immer noch größtenteils auf Offtake-Partner zurückgreifen. Das deutliche Umsatzplus hier spiegelt sich indes auch im Betriebsergebnis der Sparte wider, das für das Halbjahr bei 4,2 Millionen Euro und damit bei einer Umsatzrendite von 1,3 Prozent lag. Im ersten Quartal, das in den Halbjahreszahlen natürlich eingerechnet ist, lag diese Kennziffer noch bei minus 9,4 Prozent. Das Geschäft der Sparte Heavy Tyres entwickelte sich angesichts schwacher OE-Märkte bei Umsätzen, Erträgen und bei der Umsatzrendite rückläufig. Außerdem hätten sich Streiks im finnischen Stammwerk zuletzt negativ auf die Verfügbarkeit von Pkw- und Lkw-Reifen ausgewirkt. Jukka Moisio, President und CEO von Nokian Tyres, gibt sich mit Blick auf die Zukunft unterdessen zuversichtlich: Man werde damit „fortfahren, das neue Nokian Tyres zu erschaffen“, sagte er anlässlich der Vorlage des Halbjahresberichtes. Moisio wird Nokian Tyres spätestens zum Ende dieses Jahres verlassen und an der Spitze des finnischen Herstellers durch Paolo Pompei ersetzt.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.