UTA Edenred erweitert Mautbox UTA One Next – 18 Mautkontexte in 16 Ländern UTA Edenred hat seine interoperable Mautbox UTA One Next um ein Land erweitert: die Slowakei. Damit deckt die 4G-kompatible On-Board Unit (OBU) für den European Electronic Toll Service (EETS) jetzt 18 Mautkontexte in 16 Ländern Europas ab. UTA-Kunden können den Dienst ab sofort im UTA-Servicecenter aktivieren, sodass das Update für das slowakische Mautsystem dann per Over-the-Air-Update (OTA-Update) auf die OBU aufgespielt wird. Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN. TECHNISCHER HINWEIS:

Arno Borchers 2024-07-18 09:08:20 2024-07-16 16:10:29 UTA Edenred erweitert Mautbox UTA One Next – 18 Mautkontexte in 16 Ländern