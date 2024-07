Brembo-Bremssattel wird für innovatives Design ausgezeichnet

Brembo hat für den Bremssattel Octyma den A’ Design Award and Competition 2024 in Platin in der Kategorie „Design für Fahrzeugteile, Kfz-Zubehör und -Pflegeprodukte“ erhalten. Dieser Designpreis wird an Produkte verliehen, die durch Designqualität und formvollendete, elegante Ästhetik überzeugen.

Der Octyma ist ein Acht-Kolben-Aluminium-Bremssattel für Hightech-Fahrzeuge. Der Name leitet sich vom lateinischen Wort „octo“ für „acht“ ab und spiegelt die Anzahl der Kolben wider. Seine Gestaltungselemente harmonierten laut Unternehmensangaben perfekt mit dem Range Rover Sport SV, dem leistungsstärksten und dynamischsten SUV der britischen Marke, für den der Sattel entwickelt wurde.