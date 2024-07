Hankook-Tochter und Partner wollen Augmented-Reality-Brillen entwickeln

Model Solution ist ein Anbieter ganzheitlicher Hardwareplattformen und außerdem – wie der Reifenhersteller Hankook Tire & Technology – Tochtergesellschaft der Holdinggesellschaft Hankook & Company, hat eine Vereinbarung mit dem auf künstliche Intelligenz und Extended Reality (XR) spezialisierten Unternehmens Virnect unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasse „die gemeinsame Forschung und Entwicklung von intelligenten Brillen am Model-Solution-Standort Bucheon“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die beiden Unternehmen planen, „ein Augmented-Reality-Gerät zu entwickeln, in Serie zu produzieren und auf den Markt zu bringen, das wie eine Brille getragen werden kann und in einer Vielzahl von Branchen wie der Halbleiter-, Display- und Bioindustrie zum Einsatz kommen soll“, heißt es dazu weiter. Model Solution werde die erforderliche Hardware konzipieren, entwickeln und herstellen, Virnect hingegen die Anwendungen für das Produkt entwickeln und auch die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis gestalten.