Rigdon erhält „finales Go“ für neue Pkw-Reifenrunderneuerung in Günzburg

Die Rigdon GmbH plant am Standort im bayerischen Günzburg die Errichtung einer Pkw-Reifenrunderneuerung mit einer Jahreskapazität von rund 300.000 Stück, wie Günter Ihle Anfang des vergangenen Jahres in einem Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erklärt hat. „Nun haben wir das finale Go erhalten, jetzt kann es losgehen“, kommentiert der Rigdon-Geschäftsführer den kürzlich ergangenen Förderbescheid durch das BMUV. Wie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz erklärte, werde das Projekt in Günzburg mit „knapp 2,4 Millionen Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm“ gefördert.

