Wachablösung bei der IWAG Distribution AG

Seit mehr als 30 Jahren ist die IWAG Distribution AG mit Sitz in Kreuzlingen im Schweizer Reifen- und Felgengroßhandel aktiv. Da sich Unternehmensgründer Christian Schaller nun aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, um sich – wie es heißt – „verstärkt der Betreuung und Weiterentwicklung der Großkunden sowie der strategischen Ausrichtung der Schaller Group zu widmen“, hat Filippo Covello Anfang Juli seine bisherigen Aufgaben als Geschäftsleiter übernommen. Dafür bringe er „eine beeindruckende berufliche Laufbahn und umfangreiche Erfahrung in der Automobilbranche mit“, wie in diesem Zusammenhang ergänzt wird. Beschrieben wird Covello als leidenschaftlicher und erfahrener Sales Manager mit fundierten Managementqualitäten.

