Liquiditätsschwierigkeiten: Grasdorf äußert sich zur Insolvenz in Eigenverwaltung

Der Großhändler und Sonderradhersteller Grasdorf will sich im Rahmen eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung für die Zukunft aufstellen. Die Geschäftsführung hat einen Antrag auf Einleitung eines Eigenverwaltungsverfahrens gestellt und das Amtsgericht Hildesheim ordnete am 18. Juni 2024 das vorläufige Verfahren für die Grasdorf GmbH sowie die Grasdorf-Rad GmbH an. Potentielle Investoren werden gesucht.

