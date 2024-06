Grasdorf reicht Insolvenzantrag ein

Am Dienstag haben die Grasdorf GmbH und auch die Grasdorf-Rad GmbH aus Holle Insolvenz in Eigenregie beantragt. Als vorläufiger Insolvenzverwalter der Grasdorf-Rad GmbH wurde Ingo Thurm von der Pluta Rechtsanwalts GmbH aus Hannover bestellt, für die Grasdorf GmbH ist es sein Kollege Torsten Gutmann. Die Antragstellerinnen sind berechtigt, unter der Aufsicht des jeweilig vorläufigen Sachverwalters, ihre Vermögen weiter zu verwalten und darüber zu verfügen, heißt es in der Bekanntmachung des Amtsgerichts in Hildesheim.