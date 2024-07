„CubiX“ samt Goodyear-Technologie jetzt auch für Nfz

Wie bei Pkw nehmen auch bei Nfz elektronische Funktionen zu, erklärt der Zulieferer ZF, warum er mit „CubiX“ eine Lösung für eine zusammenhängende Steuerung aller Fahrzeugaktuatoren – einschließlich Bremsen, Antriebsstrang und Lenkung – nunmehr auch Nutzfahrzeugkunden anbietet. Das auf deren individuelle Bedürfnisse anpassbar System umfasst neben der Software auch die erforderliche Hardware sowie Integrations- und Systementwicklungsservices. „CubiX arbeite mit allen intelligenten Fahrersystemen sowie der Fahrzeugaktuatorik zusammen, um die erforderliche Sicherheit, Präzision und Leistung des Fahrzeugs in anspruchsvollen Fahrszenarien zu gewährleisten, heißt es. Und während sich das Ganze laut ZF im Pkw-Bereich bereits in Serienfahrzeugen im Einsatz befinde und Hersteller mit seinem modularen Aufbau überzeuge, folgt nun eben die Markteinführung für Nutzfahrzeuge. Wobei dank der Zusammenarbeit von ZF und Goodyear in „CubiX“ auch „SightLine“ des Reifenherstellers und damit ein Bündel an Technologien rund um die Nutzung von Reifendaten integriert ist, um so Informationen über den Straßenzustand zu erhalten. „‚SightLine‘ kann Aquaplaningsituationen frühzeitig erkennen und eine optimale Geschwindigkeit empfehlen, um das Fahrzeug besser zu kontrollieren. Wird ein erhöhtes Aquaplaningrisiko erkannt, reduziert ‚CubiX‘ die Geschwindigkeit, unterstützt den Fahrer bei seiner Reaktion und hilft dabei, das Fahrzeug zu stabilisieren“, so ZF. Und das sei nun eben auch bei Nutzfahrzeugen.