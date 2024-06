Orts-/Positionswechsel für Contis Stefan Klar

Schon seit gut 28 Jahren in Diensten des Continental-Konzerns, davon ab Anfang 1996 die ersten beiden als Produktmanager bei ContiTech und ab Frühjahr 1998 dann immer in Sachen Reifen unterwegs, hat Stefan Klar eine neue Aufgabe bei dem Unternehmen übernommen. Auch zuvor schon des Öfteren im Auslandseinsatz für den Reifenhersteller in China (2011 bis 2014), Malaysia (2014 bis 2016) und den USA (2016 bis 2018) sowie zuletzt bis dato in der Funktion als Global Account Director wieder in Hannover tätig, ist er im Juni nach Seoul/Südkorea gewechselt als Regionalleiter für das Geschäft mit Conti-Erstausrüstungsreifen in den Märkten in Japan, Korea und Indien.