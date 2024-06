Trotz ausgebliebenen Händleransturms positives Alzura-Fazit zur „Tire Cologne“

Die Alzura AG zieht ein positives Fazit ihrer Präsenz bei der diesjährigen „The Tire Cologne“, wo das Unternehmen mit mehreren Messeständen – einer rund um die B2B-Plattform Tyre24 und einer für die neue E-Commerce-Lösung des Anbieters – vertreten war. Ersterer sei an den beiden ersten Messetagen durchgehend gut besucht gewesen, die Lieferantenbeziehungen hätten vertieft und zahlreiche neue internationale Partner gewonnen werden können, heißt es rückblickend auf den Branchentreff in Köln. Auch die Anzahl der Händlerbesuche habe man positiv wahrgenommen, selbst wenn „wie erwartet der große Ansturm der Händler auf die Messe ausblieb und die drei Hallen am Donnerstag sogar sehr leer wirkten“. Unabhängig davon wird die Premiere der neuen E-Business-Lösung an dem anderen Messestand als „ein voller Erfolg“ beschrieben. „In den zahlreichen Gesprächen an unserem Messestand haben wir sehr oft das positive Feedback bekommen, dass es endlich eine Lösung gibt, die nicht nur ein Standardprodukt für alle Branchen ist, sondern wirklich speziell auf die Bedürfnisse von Reifenhändlern, Werkstätten und Reifengroßhändlern zugeschnitten und zudem intuitiv zu bedienen ist“, erklärt Michael Saitow, CEO und Gründer der Alzura AG.