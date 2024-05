Audi-RS-4-Avant-Jubiläumsedition mit Track-Kit von Reifenpartner Pirelli

Pirelli ist exklusiver Reifenpartner von Audi Sport für dessen RS 4 Avant Edition 25 Years. Das bedeutet einerseits, dass der italienische Reifenhersteller in Form seines „P Zero Corsa“ die Erstausrüstungsbereifung in der Größe 275/30 R20 für das Jubiläumsmodell des Sportkombis liefert. Andererseits erhalten Käufer des Wagens darüber hinaus noch ein sogenanntes Track-Kit bestehend aus Profilen vom Typ „P Zero Trofeo RS“ in derselben Dimension, die mit der „Cyber“-Technologie von Pirelli ausgestattet und mit dessen „Track Adrenaline System“ verbunden sind. Letzteres fungiere auf Basis von mit einer App verbundenen Sensoren in den Reifen als eine Art „virtueller Ingenieur“ für ein optimales Reifenmanagement auf der Rennstrecke, wie der Hersteller erklärt, der auch Erstausrüster des normalen Audi RS 4 ist, der erstmals vor 25 Jahren auf den Markt kam.

