Starco GS AG firmiert um und wird zur Kenda Schweiz AG

Im Zuge der am 23. Mai erfolgten Integration von Starco in Kenda Europe hat die Starco GS AG umfirmiert und tritt seither unter dem Namen Kenda Schweiz AG im Markt auf. Alle Kontakt-, Bank- sowie Stammdaten inklusive der Handelsregister- oder der Mehrwertsteuernummer bleiben, wie sie waren. Eine Ausnahme bilden jedoch der E-Mail-Adressen: Sie werden demnach von @starco.com auf @kendaeurope.com umgestellt, wobei die bisherigen E-Mail-Adressen weiterhin an die bekannten Postfächer weitergeleitet werden. Auch die bisherigen Ansprechpartner im Unternehmen bleiben dieselben wie zuvor. „Selbstverständlich behalten alle bisherigen Verträge und Absprachen mit der Starco GS AG ihre Gültigkeit“, wie es darüber hinaus in einem der NEUE REIFENZEITUNG vorliegenden Schreiben heißt. Für alle Lieferungen, Anschreiben und Rechnungen sollte ab sofort allerdings nur noch die Firmenanschrift Kenda Schweiz AG, Gewerbestraße 3, CH-4553 Subingen verwendet werden, zumal insbesondere ab 1. Juni eingehende Rechnungen mit dem vorherigen Firmennamen Kunden zur Korrektur zurückgesandt werden, wie Managing Director/Sales Director Stephan Schär mitteilt.