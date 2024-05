Mehr als 1.700 Teilnehmer beim „Select Congress“

Bei ihrem diesjährigen Kongress hat die Select AG eigenen Worten zufolge mehr als 1.700 Teilnehmer begrüßen können. Für den 4. und 5. Mai hatte die Einkaufskooperation für den Autoteilegroßhandel und an ihn angeschlossene freie Werkstätten dazu nach Stuttgart eingeladen. Die Veranstaltung stand demnach ganz im Zeichen des Wandels im Teilehandel und bei den freien Werkstätten bzw. solcher Themen wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) oder dem die Branche beschäftigenden Fachkräftemangel. Zu alldem wurden den Teilnehmern Workshops und Expertenvorträge geboten über die 54 Aussteller hinaus, die sich und ihre Produkte/Dienstleistungen auf fast 10.000 Quadratmetern Fläche präsentierten. „Wie wichtig der direkte Austausch mit unseren Werkstattkunden und Lieferantenpartnern ist, zeigt der ‚Select Congress‘ immer wieder deutlich“, erklärt Select-CEO Stephan Westbrock, den so mancher aus der Branche noch aus seiner Zeit bei Toyo oder Point S bzw. der in letzterer Kooperation aufgegangenen VRG (Vereinigte Reifenfachhändler GmbH & Co. KG) kennen dürfte. „Der Gesprächsbedarf in den Themenfeldern Digitalisierung, KI und HR [Human Recources] ist enorm. Das war über das Wochenende hinweg spürbar. Wir als Select AG stehen Kfz-Betrieben bei diesen Thematiken zur Seite und helfen ihnen, nicht den Anschluss zu verlieren“, sagt er.