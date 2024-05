Neuer Yokohama Geolandar A/T4 G018 kommt „ab Mitte 2024“

Nach der Vorstellung des neuen SUV-Ganzjahresreifens Geolandar A/T4 G018 im März in Schweden konkretisiert Hersteller Yokohama Rubber jetzt seine Pläne zur Markteinführung ein wenig. Wie es dazu in einer Mitteilung des japanischen Herstellers heißt, soll der Nachfolger des 2016 eingeführten Geolandar A/T G015 „ab Mitte 2024 schrittweise auf den Märkten weltweit“ erfolgen. Bisher hatte es geheißen, der Reifen komme „im Laufe dieses Jahres“ auf den Markt. Für Yokohama Europe stand und steht der G015 im Mittelpunkt des umfassenden eigenen SUV-Reifensortiments an den Schnittstellen zwischen Offroad und Onroad sowie Sport und Komfort. Genau dort soll auch der neue Geolandar A/T4 G018 stehen und damit das neue Kernprodukt des japanischen Herstellers für den hiesigen SUV-Reifenmarkt bilden.