Weltweit starke OE-Nachfrage nach Bridgestones „Battlax“-Serie

Seit mehr als 40 Jahre bietet Bridgestone bereits Motorradreifen der „Battlax“ genannten Serie an. Jüngstes Produkt aus der Reihe ist der anlässlich dieses runden Jubiläums vorgestellte „Battlax Hypersport S23“, den der Hersteller selbst als „Sportreifen der nächsten Generation“ beschreibt und der außergewöhnliche Haftung auf kurvenreichen Bergstraßen genauso wie auf Rennstrecken bieten soll. „Durch unser Engagement im Motorsport erweitern wir die Grenzen der Reifen-Performance kontinuierlich. Diese Bemühungen haben über vier Jahrzehnte hinweg dazu geführt, dass die ‚Battlax‘-Serie weltweit eine der am stärksten nachgefragten auf dem Erstausrüstungsmarkt für Premiummotorradreifen ist“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe. In diesem Zusammenhang wird verwiesen auf Partnerschaften mit Fahrzeugherstellern wie BMW, Kawasaki, Suzuki oder Yamaha, wo man sich zuletzt auch bei der Erstausrüstung der MT-09 für Bridgestones „Battlax Hypersport S23“ entscheiden hat. Laut Terfloth werde man auch weiterhin das Ziel verfolgen, die „Entwicklung einer sichereren und attraktiven Motorradfahrkultur durch unsere globale Strategie im Premiummotorradreifensegment zu fördern“.