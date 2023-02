Auch Bridgestone bestÃ¼ckt die BMW S 1000 RR ab Werk mit Reifen

Fungiert Dunlop mit seinem „SportSmart TT“ bereits als Erstausrüstungspartner bei der BMW S 1000 RR der aktuellen Modellgeneration, liefert auch Bridgestone Reifen für diese Maschine zu dem Fahrzeughersteller ans Band. Konkret handelt es sich dabei um den „Battlax Hypersport S22“, der bei dem Motorrad in den Dimensionen 120/70 ZR17 M/C (58W) am Vorder- sowie in der Größe 190/55 ZR17 M/C (75W) am Hinterrad montiert wird. cm