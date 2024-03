Phishing-Grüße aus Indien – vermeintlich im Namen von Heidenau

Reifenhändler haben die NEUE REIFENZEITUNG auf vermeintlich vom Reifenwerk Heidenau stammende E-Mails aufmerksam gemacht, wonach der vor den Toren Dresdens ansässige deutsche Reifenhersteller „eine interne Prüfung“ durchführe und seine „Konten ausgleichen“ müsse. Dabei werden die Angeschriebenen aufgefordert, „umgehend eine Antwort mit Angabe des gesamten fälligen Betrags bzw. des Fälligkeitsdatums oder eine Kopie der offenen Rechnung(en)“ an den Absender der Mail zu schicken. Das sollte man tunlichst unterbleiben lassen, handelt es sich bei dem Ganzen doch um Phishing wie schon in früheren Fällen in anderen Branchen und im Zusammenhang mit anderen Firmen. Einen ersten Hinweis dazu liefert die ursprüngliche Mail selbst übrigens gleich mit.

Zwar wird als Absendername „Reifenwerk HEIDENAU GmbH & Co. KG“ angezeigt, doch die Mailadresse gehört zu der Domain Ankadvisors.com, was wohl nicht zufällig beinahe Bank Advisors (Bankberater) gleicht und zu einer Website in Indien führt, die sich durch viel Geschwurbel, aber wenig Konkretes „auszeichnet“. Wie wahrscheinlich ist es also, dass der Absender „Paul Jeremy Ph.D“ wie in vorherigen im Web dokumentierten Fällen nun „Leiter Rechnungswesen“ bei Heidenau ist, sich aber trotz Doktortitel („Ph.D“) immer wieder mit demselben Rechtschreibfehler („Mit freundlichen Grüße“) verabschiedet und eine auf Indien verweisende E-Mail-Adresse hat? Richtig: null! Was im Übrigen dann auch die Nachfrage beim Reifenwerk Heidenau ergeben hat: Dort weiß man von einer solchen Mail rein gar nichts.