Keine Änderungen für DriveRightData-Kunden durch Infopro-Digital-Übernahme

Das auf die Bereitstellung von Fahrzeug-, Reifen- und Räderdaten spezialisierte Unternehmen DriveRightData hat einen neuen Eigner: Im Zuge einer „strategischen Akquisition“ ist es durch die Automotive-Division von Infopro Digital übernommen worden. Davon verspricht man sich Synergien hinsichtlich der Produktportfolios beider Seiten. Für die Kunden soll sich nichts ändern, zumal auch der Markenname DriveRightData erhalten bleiben soll, nur eben jetzt unter dem Dach von Infopro Digital. Dessen wolle „enorme Stärke und Expertise“ man nutzen, um das eigene Aftermarket-Angebot an Automobildaten und -dienstleistungen weiter auszubauen, heißt es vonseiten DriveRightDatas. Infopro Digital wird bei alldem als auf Informationstechnologie spezialisierte B2B-Gruppe mit 4.000 Beschäftigten in 18 Ländern beschrieben. „Infopro Digital ist das richtige Zuhause für DriveRightData. Wir sind in unserer Nische seit vielen Jahren erfolgreich, aber mit zunehmender Reife des Datenmarktes steigert der Zugriff auf umfangreiche globale Datensätze unsere Leistung“, sagt DriveRightData-Direktor Richard Bailey. „Infopro Digital bringt die Erfahrung und Reichweite mit, um unser umfassendes Portfolio sowohl für unsere Partner als auch für den gesamten Markt zu stärken und zu erweitern“, ist er überzeugt.