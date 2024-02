Mike Hummel verlässt Reifen Göggel

Nach eigenen Worten zufolge mehr als 20 Jahren Betriebszugehörigkeit beendet Mike Hummel, bisher Leiter Marketing bei Reifen Göggel, heute sein Arbeitsverhältnis bei dem in Gammertingen ansässigen Großhändler. „Obwohl ich mich nun neuen Herausforderungen widmen werde, trage ich die Erfahrungen und Beziehungen, die ich bei Bruno Göggel sowie seinen Söhnen Wolfgang und Benjamin gemacht habe, in meinem Herzen“, sagt er. Dies im Rückblick auf „eine Zeit voller Erfahrungen, Lernen und wertvoller Begegnungen“, die ihn in vielerlei Hinsicht geprägt hätten, beruflich wachsen und wertvolle persönliche Kontakte knüpfen ließen, wie Hummel ergänzt.