Reifenhersteller wegen vermeintlicher Preisabsprachen in den USA angeklagt

Nach den in hiesigen Regionen durchgeführten Durchsuchungen der EU-Kommission bei sechs Reifenhersteller wegen des Verdachtes auf Preisabsprachen hat eben deshalb in den USA ein Kalifornier Klage gegen die betreffenden Unternehmen Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin, Nokian Tyres und Pirelli bei einem Bundesgericht eingereicht. Das berichten zumindest Onlinemedien von der anderen Seite des Atlantiks unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters. Wie bei den europäischen Wettbewerbshütern steht dabei offensichtlich die Frage im Raum, ob die betreffenden Firmen die Preise der von ihnen im US-Ersatzmarkt angebotenen Reifen für Pkw und Nfz durch Absprachen/Kartellbildung künstlich in die Höhe getrieben haben könnten.