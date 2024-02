E-Klasse von Mercedes ab Werk auf Conti-Reifen

Continental liefert Erstausrüstungsreifen für den i5/Fünfer zu BMW ans Band, die größtenteils eine OE-Doppelkennung tragen auch für Fahrzeuge von Mercedes-Benz. Das hatte der Reifenhersteller gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG damit erklärt, dass i5/Fünfer und die E-Klasse der Stuttgarter „reifenseitig dasselbe Anforderungsprofil“ haben. Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass Conti nun entsprechend darauf hinweist, dass Mercedes bei der Erstbereifung eben jener E-Klasse auf seine Profile vertraut. Demnach ist der „EcoContact 6 Q“ in zahlreichen Ländern in den Größen 225/55 R18 102Y XL, 245/45 R19 102Y XL, 275/40 R19 105Y XL, 245/40 R20 99Y XL und 275/35 R20 102Y XL freigegeben genauso wie die „Silent“-Varianten dieses Modells in 245/35 R21 96Y XL und 275/30 R21 98Y XL. Für den Wintereinsatz ist außerdem Contis „WinterContact TS 860 S“ für den OE-Einsatz bei der E-Klasse homologiert: in den Dimensionen 225/55 R18 102H XL, 245/45 R19 102H XL, 275/40 R19 105H XL, 245/40 R20 99V XL und 275/35 R20 102V XL. Wie Continental in diesem Zusammenhang auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt hat, sind alle genannte Ausführungen/Größen sowohl mit einer Erstausrüstungskennung für BMW-Fahrzeuge (*) versehen als auch mit einer (MO/Mercedes Original), die eine entsprechende Eignung für Fahrzeuge mit dem Stern auf der Haube signalisiert.