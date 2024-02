Nexen Tire macht „Rekordumsatz“ und schreibt für 2023 schwarze Zahlen

Nexen Tire hat als erster Reifenhersteller Bilanz gezogen für das vergangene Geschäftsjahr. Wie das koreanische Unternehmen berichtet, habe man in den vergangenen zwölf Monaten einerseits die Umsätze um vier Prozent auf 2,7 Billionen Won (1,87 Milliarden Euro) steigern können – ein „Rekordumsatz“ –, wobei sich der europäische Markt mit einem Umsatzplus von sechs Prozent sogar noch etwas besser entwickelte. In dem jetzt veröffentlichten Bericht schreibt Nexen Tire insbesondere von einem „starken Umsatzwachstum“ in der europäischen Erstausrüstung, das hierfür maßgeblich gewesen sei. Dabei konnte der Hersteller konzernweit im vierten Quartal sein Umsatzwachstum der Vorquartale allerdings nicht halten, im Gegenteil: Im Schlussquartal gab der Umsatz um 3,4 Prozent nach. Gleichzeitig schaffte Nexen Tire es aber auch wieder in die Gewinnzone. Am Ende des Jahres schlägt beim Hersteller eine Umsatzrendite von 6,9 Prozent (Vorjahr: minus 2,1 Prozent) sowie ein Überschuss in Höhe von 110,6 Milliarden Yen (76,6 Millionen Euro) zu Buche.