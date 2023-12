Teilweise mit doppelter OE-Kennung: Fünfer-BMW und i5 ab Werk auf Conti-Reifen

BMW hat sich bei der Erstausrüstung seines neuen Fünfers und dessen als i5 bezeichnete rein elektrische Variante für Continental als Reifenpartner entschieden. Für Werksmontage freigegeben sind dabei die Profile „SportContact 7“ für sportliches und „EcoContact 6 Q“ für energieeffizientes Fahren im Sommerreifen sowie der „WinterContact TS 860 S“ für die kalte Jahreszeit. Dementsprechend tragen die Reifen auf ihrer Seitenwand eine Sternmarkierung, die bekanntlich signalisieren soll, dass es sich bei ihnen um für BMW-Fahrzeuge maßgeschneiderte Modelle handelt. Umso bemerkenswerter ist, dass die betreffenden Conti-Erstausrüstungsreifen für den Fünfer-BMW und i5 mit Ausnahme zweier High-Load- bzw. HL-Dimensionen – der „EcoContact 6 Q“ in HL 255/35 R21 101Y XL mit Silent-Technologie und dasselbe Profil in HL 285/30 R21 103Y XL ohne sie – auch mit einer MO-Kennung (Mercedes Original) versehen sind, die sie gleichzeitig als ausgelegt für die Modelle des Stuttgarter Fahrzeugherstellers ausweist. Wie eine erste kurze Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG dazu ergeben hat, decken sich laut Continental die Anforderungen der Autohersteller in bestimmten Fällen offenbar, sodass eine solche Doppel-OE-Kennung Sinn mache.