Politiker gibt Russland-Sanktionen Mitschuld am Aus des Goodyear-Werkes Fürstenwalde

Laut eines Berichtes der Bild-Zeitung gibt Prof. Dr. Jörg Steinbach – Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg – den Sanktionen gegen Russland eine Mitschuld an der von Goodyear geplanten Schließung seines Reifenwerkes in Fürstenwalde. In Deutschland produzierende Reifenhersteller hätten „größtenteils das Vorprodukt Ruß aus Russland bezogen“, wird der SPD-Politiker von dem Blatt zitiert. „Dieser Weg ist über die Embargobeschlüsse abgeschnitten“, wie er ergänzt und gesagt haben soll, steigende Energiepreise seien nicht der Grund. Durch das von der EU verhängte Importverbot zahlreicher Produkte aus Russland aufgrund dessen Angriffskrieges gegen die Ukraine spielten dadurch vielmehr „deutlich erhöhte Rohstoff- und Lieferkosten eine Rolle“. Darüber hinaus zählten zu dem „Mix von Gründen“ für die das geplante Aus des Goodyear-Reifenwerkes in Brandenburg seinen Worten zufolge nicht zuletzt außerdem Klagen über die von dem Standort ausgehende Geruchsbelästigung. Steinbach will ungeachtet all dessen „nichts unversucht (…) lassen, die Entscheidung gegen Fürstenwalde zu revidieren“ – ohne dabei Wunder versprechen zu wollen. In diesem Zusammenhang wird Ähnliches wie für Fulda berichtet: Dass es im kommenden Jahr wohl noch zu keinen Entlassungen in Fürstenwalde kommen wird, sondern erst Anfang 2025.