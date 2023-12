Supplier Day: Pirelli würdigt wieder Lieferanten für erbrachte Leistungen

Pirelli arbeitet weltweit mit rund 15.000 Zulieferern zusammen. Nun hat der Reifenhersteller wieder diejenigen ausgezeichnet, die „im Laufe des Jahres den größten Beitrag zur Erreichung der Ziele von Pirelli geleistet haben“, heißt es dazu in einer Mitteilung zum sogenannten Pirelli Supplier Day. Im Mittelpunkt der erbrachten Leistungen stehen dabei Nachhaltigkeit, kontinuierliche Innovation, Qualität der Rohstoffe, tadelloser Service und Wettbewerbsfähigkeit. Die diesjährige Veranstaltung fand gestern am Hauptsitz des Unternehmens in Mailand in Anwesenheit von Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman, und Andrea Casaluci, CEO, statt. An der Veranstaltung nahmen große, mittlere und kleine Unternehmen aus 18 Ländern teil, von denen mehr als 70 als „strategische Lieferanten“ gelten, die etwa 40 Prozent der jährlichen weltweiten Einkäufe der Gruppe repräsentieren. Die fünf Unternehmen, die sich im Laufe des Jahres besonders hervorgetan haben, wurden von Andrea Maganzani, Pirellis Chief Procurement Officer, nun ausgezeichnet.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN