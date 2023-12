Fachbesucher-Events bei der Messe „Motorräder 2024“ in Dortmund

Zur nächsten „Motorräder“-Messe in Dortmund, die vom 29. bis zum 3. März kommenden Jahres in den Westfalenhallen stattfindet, erwarten die Organisatoren mehr als 100.000 Zweiradfans. Für die Fachbesucher unter ihnen wird dort dann auch etwas Besonderes angeboten. Denn die Zeitschrift Bike & Business lädt sie an den ersten beiden Messetagen zu einer Fachtagung ein, bei der es unter anderem um die aktuellen Trends, neue Produkte und geschäftliche Perspektiven im Zweiradmarkt gehen soll. Endverbraucher haben dazu keinen Zutritt, Fachbesucher können sich hingegen unter www.fachtagung-bike.de für die Veranstaltung akkreditieren.