Beta rüstet 2024er-Modelle seiner Xtrainer-Maschinen mit Mitas-Reifen aus

Die zu Yokohama TWS (Trelleborg Wheels Systems) gehörende Reifenmarke Mitas kann eine neue Erstausrüstungspartnerschaft verkünden. Der italienische Motorradhersteller Betamotor will den 2024er-Jahrgang seiner unter dem Markennamen Beta angebotenen Enduromaschinen vom Typ Xtrainer 250 und Xtrainer 300 ab Werk mit dem Profil „Terra Force-EF“ des Anbieters ausstatten. Dabei hat sich Beta für die „Super“-Variante des Reifens entschieden, der sich für alle Arten von motorsportlichen Enduro-Einsätzen eignen soll. Anlässlich der Bekanntgabe des OE-Deals mit dem Fahrzeughersteller weist Gustavo Pinto Teixeira, Vice President Two Wheels & Specialty Tires bei Yokohama TWS, zudem darauf hin, der Reifenhersteller sei dank jüngster Investitionen in neue Produktionsanlagen „nun in der Lage, mehr Reifen in den Markt zu bringen“.