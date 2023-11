Motorradmarkt weiterhin ordentlich in Schwung

Die Neuzulassungszahlen motorisierter Zweiräder in Deutschland präsentieren sich weiter deutlich im Plus. Laut Statistik des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) entsprechen die bis Ende Oktober aufgelaufenen knapp 201.800 neuen Maschinen einem gut zehnprozentigen Zuwachs im Vergleich zu denselben zehn Monaten 2022. Zu der Positiventwicklung hat im Wesentlichen jedoch nur das Segment der Krafträder mit einem Hubraum über 125 cm³ – also das der echten Motorräder – beigetragen mit in Summe bislang 119.500 Maschinen. Das entspricht beinahe einem Fünftel (rund 18 Prozent) mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. Für Leichtkrafträder nennt der IVM demgegenüber „nur“ ein gut einprozentiges Plus auf 82.800 Einheiten, während sich die Zulassungszahlen für Motorroller im bisherigen Jahresverlauf stabil (32.900 Leichtkraftroller) bis leicht rückläufig (16.500 Kraftroller) entwickelten.