BASF-Betriebsfahrzeuge künftig auf King-Meiler-Runderneuerten

Die Reifen Hinghaus GmbH – sie runderneuert Pkw-, SUV-, 4×4-, Llkw- sowie Spezial-/Rennsportreifen und bietet ihren Produkte unter dem Markennamen King-Meiler an – hat eine Zusammenarbeit mit BASF bekannt gegeben. „Gemeinsam setzen wir uns für eine nachhaltige Zukunft ein und gehen den Weg zur umweltfreundlicheren Fahrzeugflotte“, so der in Dissen am Teutoburger Wald beheimatete Runderneuerer. Wie es weiter heißt, wolle das Chemieunternehmen im Rahmen dessen seine Betriebsfahrzeuge am Stammsitz Ludwigshafen „nach eingehenden, hausinternen Tests“ zukünftig mit King-Meiler-Reifen ausrüsten. Würden bei BASF schon heute abgefahrene oder beschädigte Reifen im betriebsinternen Pkw-Bereich durch runderneuerte Ganzjahresreifen ersetzt, sei aufgrund erster positiver Erfahrungen damit dort nun ein schrittweiser Umstieg der eigenen Betriebsfahrzeugflotte beabsichtigt. „Wir sind stolz darauf, Teil dieser nachhaltigen Initiative zu sein, und freuen uns, dass BASF auf unsere Produkte vertraut“, so die Dissener.