Continental und Bridgestone stellen erneut das Führungsduo im Auto-Express-Winterreifentest

Nachdem Continental und Bridgestone mit ihren aktuellen Winterreifen WinterContact TS 870 und Blizzak LM005 bereits im vergangenen Jahr den Sieg im Winterreifentest von Auto Express unter sich ausmachten, hat sich in diesem Jahr an den Bewertungen und Platzierungen der beiden erneut antretenden Winterreifen nichts geändert. Continental holt den Sieg in dem britischen Winterreifentest und setzt damit den Benchmark für die Platzierten, während Bridgestone nur knapp dahinter als Zweitplatzierter den Test abschließen konnte. Erstmals im Auto-Express-Winterreifentest dabei und gleich auf Platz drei: der Goodyear UltraGrip Performance 3. Der Reifen – der einzige Newcomer im Test – profitierte dabei insbesondere von seiner herausragenden Nässeperformance.

