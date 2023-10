„Kauf & Drauf“ beim ATU-Onlinereifenkauf versprochen

War auch der ATU-Onlineshop im Frühjahr einige Zeit von dem Hackerangriff auf die IT der Werkstattkette betroffen, können Verbraucher darüber längst wieder Produkte ordern – auch Räder und Reifen. Derzeit läuft dort in Sachen Aluett-Leichtmetallfelgen übrigens eine „4 für 3“ genannte Aktion, bei der Kunden beim Kauf von vier gleichen Alufelgen der Marke, die ATU im Sortiment führt, lediglich drei bezahlen müssen. Bei Kompletträdern sei der Rabatt bereits im Preis inbegriffen, heißt es weiter. Des Weiteren gibt das Unternehmen rund um den Onlinekauf von Reifen neuerdings ein sogenanntes „Kauf-&-Drauf“-Versprechen. Heißt: Bei Abholung bestellter Reifen, können sich Autofahrer sie sich „am selben Tag ohne Termin“ in der ausgewählten Filiale montieren lassen.