Maserati Grecale rollt ab Werk auf Continental-Reifen der CrossContact-Reihe

Maserati setzt bei seinem Modell Grecale auch auf die Erstausrüstungskompetenz von Continental. Der Luxus-SUV fährt ab Werk auf den Reifen der CrossContact-Serie. Diese sei insbesondere „für gute Handlingqualitäten on- und offroad entwickelt“ worden, heißt es dazu in einer Mitteilung des Herstellers. Continental habe eine weltweite Erstausrüstungsfreigabe für den CrossContact LX Sport in 19 und den CrossContact RX in 21 Zoll erhalten. Ebenfalls freigegeben für den Maserati Grecale sei der EcoContact 6 in 20 Zoll. Der Reifen sei wiederum „für besonders energiesparendes und geräuschoptimiertes Fahren entwickelt“ worden und eigne sich damit besonders gut für die teilelektrische Variante des SUV. Auch Hersteller wie Bridgestone, Goodyear und Pirelli sind als Erstausrüster des Maserati Grecale bekannt.