Nokian Tyres ernennt Gesamtverantwortliche für Rumänien-Projekt

Nokian Tyres überträgt Susanna Tusa Verantwortung für den Bau, die Inbetriebnahme und den daraufhin folgenden Betrieb des neuen Pkw-Reifenwerkes, das der Hersteller seit Anfang dieses Jahres im rumänischen Oradea baut. Für ihre neue Funktion als General Director und Vice President von Nokian Tyres Romania Operations bringt Tusa langjährige Erfahrungen bei dem finnischen Unternehmen mit, wo sie zwischen 2008 und 2020 als Chefjustiziarin Verantwortung für die Rechtsabteilung trug. Nach dem beschlossenen Rückzug aus Russland übernahm sie allerdings Verantwortung für die Verträge mit den verschiedenen Offtake-Produktionspartnern und stieg somit in das operative Geschäft des Reifenherstellers ein. Nach der Grundsteinlegung in Rumänien in diesem Frühjahr sollen vor Ort in der zweiten Jahreshälfte 2024 die ersten Reifen entstehen, und Anfang 2025 soll dann die Serienproduktion starten. Nokian Tyres investiert in Oradea rund 650 Millionen Euro und will dort einmal sechs Millionen vorwiegend großdimensionierte Pkw-Reifen pro Jahr fertigen, die dann wiederum vorwiegend in Westeuropa vermarktet werden sollen.