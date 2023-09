Pneuhage-Gruppe bietet Auszubildenden vielfältige Perspektiven im Reifenhandel

Für 146 junge Menschen begann im August und September bei den Unternehmen der Pneuhage-Gruppe ihr neuer Weg in einem der elf angebotenen Ausbildungsgänge. Über alle Unternehmensteile und Jahrgänge hinweg sind es damit in Summe mehr als 300 Auszubildende in der Gruppe. Die Unternehmensleitung der Pneuhage-Gruppe zeigt sich dieses Jahr zufrieden mit der Resonanz, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Diese lasse sich auch 2023 insgesamt gesehen „weder pauschal auf bestimmte Berufsbilder noch auf lokale Faktoren eingrenzen“; dass an einigen Standorten ein Teil der angebotenen Stellen frei bleibe, sei üblich, heißt es dazu aus Karlsruhe, wo die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz hat. Nachzügler hätten dennoch auch kurzfristig noch Chancen auf eine Stelle bei Pneuhage. Ziel der Ausbildung sei „jeweils immer eine spätere Übernahme und eine fachliche Weiterqualifizierung auf dem individuellen Karriereweg“.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN