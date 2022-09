Goodyear ist Erstausrüster des neuen Maserati Grecale

Goodyear rüstet den neuen Maserati Grecale ab Werk mit Reifen aus. Wie der Hersteller dazu mitteilt, werden auf dem SUV Reifen vom Typ Eagle F1 Asymmetric 3 SUV in der Größe 235/55 R19 verbaut. Das im März angekündigte Fahrzeug ist die nächste Generation der SUV-Reihe des italienischen Sportwagenherstellers, der zum Stellantis-Konzern gehört. Hans Vrijsen, Managing Director Consumer OE, Goodyear EMEA: „Der Maserati Grecale ist ein aufregendes Fahrzeug mit einer Fülle von fortschrittlichen Technologien. Wir brauchten einen Reifen, der diese innovativen Entwicklungen in Bezug auf Handling und Performance auf das Fahrerlebnis übertragen kann. Der Eagle F1 Asymmetric 3 SUV bietet all das und noch viel mehr, wie herausragenden Grip und sicherheitsrelevante Eigenschaften, wie kurze Bremswege bei nassem Wetter.“ ab