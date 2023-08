Pirelli führt auch in Europa neuen Erstausrüstungsreifen Scorpion MS ein

Pirelli bringt den neuen Scorpion MS auf den Markt: Der Hochleistungsganzjahresreifen sei für die Erstausrüstung der jüngsten Generation von SUVs entwickelt worden, wobei E-Autos dabei zunächst im Vordergrund stehen sollen, weswegen der Reifen vielfach mit der Elect-Technologie für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge ausgestattet und auch entsprechend markiert sei. Erster OEM-Kunde in Europa ist Maserati mit dem vollelektrischen SUV Grecale Folgore. Als Nachfolger des Scorpion Verde All Season und des Scorpion Zero All Season stehe das neue Produkt „ganz im Zeichen der Eco-Safety-Designphilosophie des Unternehmens, die höchste Sicherheitsstandards mit reduzierten Umweltauswirkungen verbindet“. Nach den homologierten Erstausrüstungsversionen werden die Aftermarket-Versionen des neuen Scorpion MS ab 2024 in der APAC-Region (Asien-Pazifik) erhältlich sein, während die anderen Reifen der Scorpion-Reihe hauptsächlich für den europäischen Markt bestimmt sind. Folglich wird der neue Scorpion MS in Europa und damit in Deutschland nur in seinen Erstausrüstungsvarianten erhältlich sein. Pirelli stellt den Reifen zwar als Ganzjahresreifen vor, indes verfügt der Scorpion MS nicht über eine 3PMSF-Markierung.