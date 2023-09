Seiner „Enduro-Trail“-Familie fügt Mitas weiter Varianten hinzu

Hatte die zu Yokohama TWS (Trelleborg Wheels Systems) zählende Reifenmarke Mitas unlängst schon das zu 80 Prozent für den Offroadeinsatz und zu 20 Prozent für die Straße ausgelegte Profil „Enduro Trail-XT+“ als Neuheit vorgestellt, bekommt die zugehörige Produktreihe weiteren Zuwachs in Form der „Enduro Trail-Rally“ genannte Reihe. Das für Racer gedachte Modell soll alle Bodenverhältnisse bewältigen können unabhängig von den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Dabei ist es die Version mit dem Namenszusatz „Pro“, die dasselbe Profildesign wie der „Enduro Trail-XT+“ aufweist und sowohl für vorne als auch für hinten angeboten wird mit laut Mitas am Heck „unglaublicher Traktion und Stabilität selbst bei hohen Geschwindigkeiten, bei Nässe oder Trockenheit, ohne Einbußen bei Haltbarkeit oder Komfort“. An der Front sorge der Reifen für Spurtreue bei jedem Schräglagenwinkel und maximale Bremsleistung in einem breiten Geländespektrum, heißt es weiter. Gleiches gilt für die Vorderradausführung „Enduro Trail-Rally MH“, die allerdings speziell entwickelt wurden für den Einsatz auf mittlerem bis hartem Gelände wie schwerem Schotter und steinigen Wegen, während den „Enduro Trail-Rally SM“ solche Fahrer am Vorderrad montieren sollten, die auf weicherem bis mittlerem Gelände wie tiefen Kies und Sand unterwegs sind.