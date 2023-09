Mehr als 150 Teilnehmer an der Euromaster-Franchisenationaltagung

Unter dem Motto „In neuen Sphären denken“ sind zum Auftakt der Wintersaison mehr als 150 Teilnehmern zu der von der Werkstattkette Euromaster ausgerichteten Franchisenationaltagung gekommen, um sich zwei Tage lang mit aktuellen Themen zu beschäftigen, die den Arbeitsalltag bestimmen. Mit dabei bei der Veranstaltung in Mainz waren demnach nicht nur dem Franchisekonzept der Michelin-Tochtergesellschaft angeschlossene Partner, sondern auch solche, mit denen das Netz in den nächsten Wochen weiter wachsen wird: Im Oktober stößt das Autohaus Till (Kaltenkirchen) offiziell hinzu und ab November zählt ein dritter Standort der Autohaus-Heinemann-Gruppe (Goslar) dazu genauso wie in Österreich die Auto Sturmpower GmbH (Bichkirchen) und das Autohaus Büchl (Tumeltsham) zum 1. Dezember dieses bzw. 1. Januar nächsten Jahres neue Euromaster-Franchisepartner werden.

