„Enduro Trail-XT+“ ist das neue Mitas-Offroadprofil für Motorradabenteurer

Die zu Yokohama TWS (Trelleborg Wheel Systems) gehörende Reifenmarke Mitas bringt für Motorradabenteurer ein neues Profil auf dem Markt, das zu 80 Prozent für den Offroadeinsatz und zu 20 Prozent für die Straßennutzung ausgelegt sein soll. Es hört auf den Namen „Enduro Trail-XT+“, verfügt über eine M+S-Kennung und wird in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Standardvariante ist demnach auf beste Allroundeigenschaften bei allen Wetterbedingungen zugeschnitten, während die „Dakar“-Version dank „Ultra-Heavy-Duty“-Mischung und einer verstärkten Karkasse mit Blick auf maximale Haltbarkeit bzw. großer Widerstandsfähigkeit ausgelegt worden sei. Im Zusammenhang mit letzterer Ausführung spricht Mitas deshalb davon, dass sie „nahezu pannensicher“ sei und mit einem 20-prozentigen Laufleistungsplus gegenüber der Standardvariante aufwarte. „Der ‚Enduro Trail-XT+‘ ist der aggressivste Reifen in unserem Adventure-Sortiment und wurde entwickelt, um die härtesten Trail-Bedingungen frontal zu meistern“, so Gustavo Pinto Teixeira, Vice President Two Wheels & Specialty Tires bei Yokohama TWS. Nicht zuletzt dank des neuen Modells soll Mitas seinen Ruf als Marke erster Wahl für Offroadliebhaber festigen.